В РФ могут появиться специальные суды для рассмотрения дел в сфере соцсетей

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Специализированные суды для рассмотрения дел в сфере соцсетей и цифрового права в целом могут появиться в России в будущем, такую возможность допускает спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

Ранее Mail.ru Group инициировала дискуссию об амнистии осужденных за активность в соцсетях, в частности, за лайки, репосты и публикацию изображений.

"Это как раз вопрос выработки практик. Точно согласен с утверждением, что активные действия в соцсетях представляют собой угрозу для общества. Это безусловно. Отчасти это манипулирование сознанием", — сказал Песков в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ.

"Мы видим, как такие стабильные политические сообщества, как истеблишмент Соединенных Штатов Америки, демонстрируют удивительные реакции на активные действия в социальных сетях. Поэтому тема, безусловно, существует, механизмы реагирования на такие вещи надо вырабатывать", — полагает он.

По словам Пескова, "практика уголовных дел за репосты и лайки показала, что нельзя использовать действующую систему, должен быть тонко настроенный оценочный механизм". Но его можно выработать только из практики, отметил представитель президента.

"Мне кажется, сейчас принципиально важно посмотреть на тот массив дел, который у нас появился за последнее время, и отделить те, где репосты и мемы вели к негативным последствиям, и те, где это использовалось лишь для того, чтобы получить лайк", — добавил Песков.

"Я допускаю, что в будущем нам в судебной системе придется выработать специализированные институты, которые будут накапливать соответствующую экспертизу. Мне кажется, что то, как это происходит сегодня, работает не очень эффективно. В судебной системе ранее уже были выделены в отдельные направления арбитраж, суды в области торгового права. По мере развития цифрового права я допускаю и появление специализированных институций", — сказал Песков. При этом он подчеркнул, что появление отдельных судов — вопрос не сегодняшнего дня.