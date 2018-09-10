МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Специализированные суды для рассмотрения дел в сфере соцсетей и цифрового права в целом могут появиться в России в будущем, такую возможность допускает спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.
Ранее Mail.ru Group инициировала дискуссию об амнистии осужденных за активность в соцсетях, в частности, за лайки, репосты и публикацию изображений.
"Это как раз вопрос выработки практик. Точно согласен с утверждением, что активные действия в соцсетях представляют собой угрозу для общества. Это безусловно. Отчасти это манипулирование сознанием", — сказал Песков в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ.
"Мы видим, как такие стабильные политические сообщества, как истеблишмент Соединенных Штатов Америки, демонстрируют удивительные реакции на активные действия в социальных сетях. Поэтому тема, безусловно, существует, механизмы реагирования на такие вещи надо вырабатывать", — полагает он.
По словам Пескова, "практика уголовных дел за репосты и лайки показала, что нельзя использовать действующую систему, должен быть тонко настроенный оценочный механизм". Но его можно выработать только из практики, отметил представитель президента.
"Я допускаю, что в будущем нам в судебной системе придется выработать специализированные институты, которые будут накапливать соответствующую экспертизу. Мне кажется, что то, как это происходит сегодня, работает не очень эффективно. В судебной системе ранее уже были выделены в отдельные направления арбитраж, суды в области торгового права. По мере развития цифрового права я допускаю и появление специализированных институций", — сказал Песков. При этом он подчеркнул, что появление отдельных судов — вопрос не сегодняшнего дня.