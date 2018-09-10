Россия закупила более 62 миллионов доз прививок от гриппа

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Свыше 62 миллионов доз прививок от гриппа на текущий эпидемиологический сезон закуплено в России за госсчет, говорится на стенде Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме.

"На текущий эпидемиологический сезон за счет средств государства закуплено около 62,3 миллионов доз отечественной вакцины с актуальными штаммами, бесплатно эту прививку получат группы риска — дети, пожилые люди, беременные, профессиональные группы риска", — говорится в объявлении на стенде ведомства.

В этом году состав вакцины акутализирован в соответствии с прогнозами Всемирной организации здравоохранения, говорится в объявлении.