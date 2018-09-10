"Его надо остановить". Как "ВИЧ-террористы" намеренно инфицируют партнеров

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Челябинске к пяти годам колонии общего режима приговорили местного жителя, намеренно заразившего двух женщин ВИЧ. О положительном статусе он знал, был предупрежден об уголовной ответственности за инфицирование половых партнеров. Однако, несмотря на это, знакомился по интернету с женщинами и склонял их к интимной близости без предохранения.

Такие дела до суда доходят редко. Жертвам следователи прямо говорят: "Предоставьте видео интимной связи, тогда начнем проверку". Но некоторые готовы биться до конца. Они понимают: это единственная возможность остановить цепочку заражений. РИА Новости записало исповедь жительницы Иркутска, которая уже три года пытается привлечь к уголовной ответственности "ВИЧ-террориста".

"Хотелось семью, детей"

В 2015 году Елена (имя изменено) работала региональным менеджером в отделе продаж, из командировок не вылезала. На личную жизнь времени не оставалось, поэтому, когда в соцсети к ней постучался Георгий (имя изменено), сразу приняла его ухаживания. Тем более впечатление он производил весьма положительное: бизнесмен, воспитывает сына.

"У меня изначально была цель создать семью. Георгий знал об этом и постоянно подогревал мои надежды. То обронит фразу, что я стану прекрасной женой, раз так хорошо готовлю, то скажет, что я понравилась его сыну. Но окончательно в серьезности его намерений я убедилась, когда он попросил посидеть с его ребенком ", — Елена говорит тихим голосом, будто ей до сих пор стыдно признаться, как она ошиблась в человеке.

Уже через несколько дней она переехала к новому возлюбленному: "Наверняка многие скажут, что я поспешила. Но у меня не было времени на конфетно-букетный период. Ведь мне было уже 32 года, хотелось семью, детей".

Перед первой близостью Елена уточнила у кавалера, есть ли у него презервативы. Тот сказал, что есть. А когда дошло до сокровенного, сделал вид, что не нашел контрацептивы. "Он начал меня убеждать, что в моем положении предохраняться вообще глупо, давил на больное, что мне уже много лет, что в моем возрасте у всех уже по двое детей, а он как раз мечтает о втором сыне. Даже имя ему придумал — Семен. И я сдалась".

Через две недели Елена почувствовала себя плохо — начался озноб, головная боль. "Я пила таблетки от простуды, которые мы с ним совместно покупали, но они не помогали. Однажды, уходя на работу, Георгий в грубой форме велел вызвать такси и ехать домой. Мол, не нужно здесь его ребенка заражать. Да и вообще мы совершенно разные люди, совместного будущего у нас быть не может".

Собеседница говорит: тогда она чувствовала себя так плохо, что сил что-то доказывать не было. Еще две недели она провалялась дома — пила противовирусные, ничего не помогало. Уже когда от боли не могла пошевелить головой, а тело частично парализовало, Елена вызвала скорую. Ее забрали в инфекционную больницу с серозным менингитом — диагноз, часто сопутствующий ВИЧ.

"О положительном статусе мне сообщил эпидемиолог, приехавший в инфекционную больницу из СПИД-центра. Когда мне стало лучше, лечащий врач вызвал к себе и сказал, что, судя по течению заболевания, заразилась я месяц-полтора назад. Других половых партнеров у меня не было, до этого были длительные отношения, но в 2014 году мы расстались. После этого я проверялась на все инфекции. Поэтому я сразу начала звонить Георгию — на звонки он не отвечал".

Елена написала СМС-сообщение. Помнит его дословно. "Мне поставили ВИЧ. Ты знал, что заражен?" Ответа не последовало. Тогда Елена сфотографировала выписку и отправила снимок личным сообщением в соцсеть. Опять тишина.

"Знаете, я ведь тогда думала: может, он не предполагал, что у него такой диагноз, и заразил меня по незнанию. Если бы это было так, я готова была ему простить и остаться с ним. Дурочка была", — бросает она в телефонную трубку после долгой паузы.

После выписки из больницы Елена случайно встретилась с другом детства Георгия — тот смотрел на нее, с синими кругами под глазами, трясущуюся от озноба, с нескрываемой жалостью. "Разве ты не знала, что в молодости он долго и плотно сидел на наркотиках?" — спросил приятель.

Пазл начал складываться.

Уже потом Елена узнает от следователя: еще в 1999-м Георгию поставили диагноз ВИЧ. За это время он не раз проходил обследование и подписывал предупреждение об уголовной ответственности за заражение полового партнера. Но по какому-то лишь ему одному понятному умыслу уговорил Елену лечь с ним в постель без презерватива.

"Я часто задавала себе вопрос — зачем он это сделал? Ответа так и не нашла. Но поняла, что этого человека нужно остановить. Ведь, по всей видимости, я была не единственной женщиной, которую он заразил. Его сын постоянно называл меня разными именами и говорил, что раньше у них "жили другие тети". Плюс позднее я познакомилась с двумя его подругами, у которых такой же диагноз. Но у них есть дети, огласки они боятся".

Более того, ВИЧ-положительный статус и у супруги Георгия. Однако на допросе в суде она пояснила, что о диагнозе тот ее предупредил еще до вступления в половую связь и до рождения их общего ребенка.

"Такое объяснение кажется сомнительным: ну какая женщина будет рисковать своим здоровьем и здоровьем будущего ребенка?— задается вопросом правозащитник Святослав Хроменков, представляющий в суде интересы Елены. — Скорее всего, жена просто не хочет свидетельствовать против мужа".

"Вина доказана на 99,5 процента"

В мае 2016-го Елена в первый раз пришла в полицию, заявление у нее принять отказались. Следователь сослался на то, что никаких доказательств интимной связи с этим мужчиной у нее нет. "Вот если бы вы свои утехи снимали на видео, тогда можно было бы о чем–то говорить", — цинично объяснил сотрудник полиции. Елена признается, что тогда она даже расплакалась. Потому что поняла: Георгий специально стер все совместные фото, чтобы не оставалось улик.

"Причем сделал он это, когда я призналась, что почувствовала себя нехорошо. Он сделал все, чтобы не стать подозреваемым: отказывался знакомить меня со своими друзьями и родителями, не общался с моими. Когда ко мне приезжал брат, я была вынуждена говорить с ним в машине — приглашать его в гости Гоша запретил", — вспоминает Елена.

Но одно совместное фото все же сохранилось — его женщина отправила подруге, когда та попросила показать "нового жениха". Этот снимок, а также подробное описание квартиры Георгия потерпевшая и прикрепила к заявлению.

"После того как я взялся за эту историю, мне начали писать девушки со всей России, которых, как и мою подзащитную, партнеры намеренно заразили ВИЧ-инфекцией. В одних случаях мужчины не верили, что больны, так называемые ВИЧ-диссиденты, другие таким страшным способом хотели привязать девушку к себе. Ведь если у нее этот диагноз, другого партнера она вряд ли найдет. И почти во всех случаях у девушек отказались принять заявления под предлогом, что связь доказать будет сложно", — объясняет РИА Новости правозащитник Святослав Хроменков.

Тем более все заподозренные мужчины изначально вообще отрицают какие-либо отношения с жертвой.

"Георгий, например, только на очной ставке признал, что Елена у него жила. Но продолжал настаивать — интимной связи между ними не было. Он просто позволил ей пожить у него дома, так как у той были сложные отношения с соседями", — уточняет юрист.

Расследование длилось два года. За это время оперативникам удалось получить неопровержимые доказательства вины бизнесмена. Дело в том, что современные методы лабораторных исследований позволяют почти со стопроцентной вероятностью определить, кто был источником заражения. Такой анализ называется секвенирование. Правда, провести его можно только в рамках уголовного дела.

"У каждого болеющего ВИЧ индивидуальный генотип, как отпечаток пальца или сетчатка, — говорит правозащитник. — Генетики сравнили образцы всех заболевших в Иркутской области с образцами Елены и пришли к выводу, что больше всего совпадений нуклеотидов как раз с Георгием. С вероятностью 99,5 процента предполагаемый источник заражения — именно он".

Впрочем, даже при таких железных аргументах обвиняемый нашел объяснение: он утверждает, что Лену мог заразить тот же человек, что и его в далеком 1999 году. "Что маловероятно, так как других половых партнеров у моей подзащитной не было, наркотики она не употребляет", — возражает Хроменков.

Сейчас дело слушают в Октябрьском райсуде Иркутска. Прошло уже шесть заседаний, на большинство из которых обвиняемый вообще не явился. По части 2 статьи 122 УК России ему светит до пяти лет лишения свободы.

"Специально снимал презерватив"

Аналогичный судебный процесс на днях закончился в Челябинске. Местного жителя признали виновным в намеренном заражении двух женщин ВИЧ-инфекцией. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима. Как рассказала РИА Новости старший помощник прокурора Ленинского района города Олеся Хлязова, подсудимый 1973 года рождения, зная о своем положительном статусе, познакомился в интернете с двумя женщинами и намеренно вступил с ними в интимную связь без средств защиты.

Причем, как объяснила представитель надзорного ведомства, во время полового акта обвиняемый специально снимал презерватив. Вину свою он так и не признал, на суде заявлял, что не считает себя больным, хотя неоднократно проходил обследование и подписывал предупреждение об уголовной ответственности.

"На заседаниях он вел себя очень дерзко, поливал потерпевших грязью, — приводит детали Хлязова. — Сперва утверждал, что с этими женщинами не знаком вовсе, потом — что его специально оклеветали".

Но вину удалось доказать за счет показаний самих жертв и их знакомых. Первые подробно описали обстановку в квартире обвиняемого, вторые рассказали, что знали об интимной связи потерпевших с подсудимым.

В деле, кстати, фигурировала еще и третья женщина, однако участвовать в процессе она категорически отказалась, боясь огласки. Специалисты утверждают: по этой причине до суда доходит лишь малая толика дел о преднамеренном заражении.

"На процессе выступал специалист Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Он сказал, что жертв таких преступлений гораздо больше, но в правоохранительные органы обращаются единицы", — передает слова эксперта помощник прокурора.

Потерпевшие также подали гражданские иски. Одна требовала в качестве компенсации морального вреда миллион рублей, вторая — 500 тысяч. Но удовлетворил суд эти требования частично: каждой обязал выплатить по 350 тысяч. Однако мужчина заявил, что платить не будет, так как никакого морального вреда женщинам не причинял, а себя источником заражения не считает.

"ВИЧ-террорист" в костюме бухгалтера

В СМИ такие истории попадают редко: в огласке не заинтересованы ни подсудимые, ни жертвы. Впрочем, иногда о процессах все же узнают журналисты. Так, в 2010 году в Томской области расследовали дело 24-летней местной жительницы, которая сознательно заражала партнеров ВИЧ. Таким образом она мстила мужчинам за то, что когда-то один из них заразил ее. Жертвами стали шесть молодых людей. Причем в прокуратуре подчеркивали, что на самом деле потерпевших может быть больше, просто заявления написали не все.

В 2012 году ситуация повторилась в Магнитогорске. Там 30-летний мужчина, зная о своем диагнозе, намеренно вступал в сексуальную связь с разными партнершами. На допросе он признался, что мстил всем женщинам за свое заражение.

© AFP 2018 / Tiziana Fabi Итальянский бухгалтер Валентино Таллуто в суде, который заразил ВИЧ не менее тридцати женщин. 25 октября 2017 года © AFP 2018 / Tiziana Fabi Итальянский бухгалтер Валентино Таллуто в суде, который заразил ВИЧ не менее тридцати женщин. 25 октября 2017 года

Случаются такие истории и за границей. В 2017-м много шума наделал суд над итальянским бухгалтером Валентино Таллуто, который заразил вирусом иммунодефицита человека не менее 30 женщин. Жертв "ВИЧ-террорист" находил в соцсетях и на сайтах знакомств. Были среди потерпевших даже школьницы. Причем в конце концов Таллуто так осмелел, что параллельно встречался с шестью женщинами.

Причин своей маниакальной деятельности он так и не раскрыл, в итоговой речи ограничился тремя словами: "Мне очень жаль". Но, возможно, таким образом Таллуто мстил за мать, которую тоже заразили в молодом возрасте.