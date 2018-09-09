Памфилова не обиделась на слова Жириновского о ее отставке

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявил, что не обижается на слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о намерении требовать ее отставки и считает их результатом нервного срыва после напряженного дня голосования.
"Многие перегрелись сейчас, много энергии потрачено. Он как лидер партии много сил потратил на поддержку своих кандидатов. Я думаю, что это такой небольшой психоэмоциональный нервный срыв. Мы не обижаемся", — заявил Памфилова в ходе заседания ЦИК в воскресенье, комментируя слова лидера ЛДПР.
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