Памфилова не обиделась на слова Жириновского о ее отставке

Единый день голосования в 2018 году (292)

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявил, что не обижается на слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о намерении требовать ее отставки и считает их результатом нервного срыва после напряженного дня голосования.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его партия будет требовать отставки Памфиловой.

"Многие перегрелись сейчас, много энергии потрачено. Он как лидер партии много сил потратил на поддержку своих кандидатов. Я думаю, что это такой небольшой психоэмоциональный нервный срыв. Мы не обижаемся", — заявил Памфилова в ходе заседания ЦИК в воскресенье, комментируя слова лидера ЛДПР.

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