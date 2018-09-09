Москалькова рассказала, как голосовали в СИЗО

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Почти 27,3 тысячи человек проголосовали на выборах в единый день голосования 9 сентября в следственных изоляторах в разных регионах России, более 800 человек проголосовали в изоляторах временного содержания, ни одной жалобы от них не поступило, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен отметила, что и она сама, и ее коллеги из аппарата побывали в день выборов в следственных изоляторах и изоляторах временного содержания, находились на постоянной связи с уполномоченными по правам человека в регионах.

"Всего в следственных изоляторах России проголосовало 27 291 человек из 27 312 человек… Голосовали и подозреваемые, которые находятся в ИВС — более 800 человек проголосовали на этих избирательных участках, и ни одного обращения в наш адрес из этих подразделений не поступило", — сообщила Москалькова, приехавшая в воскресенье вечером в информационный центр ЦИК России.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>