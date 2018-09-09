Около 9,5 миллионов человек участвовали в праздновании Дня города в Москве

Уличный фестиваль Добрая Москва 871 на Тверской улице в честь Дня города

Уличный фестиваль Добрая Москва 871 на Тверской улице в честь Дня города

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Порядка 4,5 миллиона человек приняли участие в праздновании Дня города Москвы в воскресенье, а всего число посетивших мероприятия в столице за двое суток составило более 9,5 миллиона, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Ранее в пресс-службе столичного управления МВД рассказали РИА Новости, что 8 сентября около пяти миллионов человек приняли участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню города в Москве.

"В праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Москвы, проходивших 9 сентября, приняли участие порядка 4,5 миллиона человек", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД в воскресенье.

Отмечается, что сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили охрану правопорядка и безопасности. "Серьезных нарушений общественного порядка при проведении мероприятий не допущено", — подчеркивается в сообщении.