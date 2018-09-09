На Украине назвали условия для возобновления подачи воды в Крым

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украина может возобновить поставки воды в Крым при условии признания "оккупации" полуострова со стороны России, заявил в эфире телеканала "Эспресо TV" заместитель министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрий Грымчак.

По его словам, Россия официально не обращалась к Украине по вопросу восстановления водоснабжения.

"Второе, если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить", — сказал Грымчак, добавив, что при выполнении этих условий можно будет обсуждать, "сколько им будет стоить эта вода".

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. После воссоединения республики с Россией в 2014 году подача воды по каналу полностью прекратилась.

Проблему водоснабжения удалось решить бурением новых артезианских скважин, а также переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма. Его южные и центральные районы обеспечиваются водой естественных водохранилищ.

В переговорах нет смысла

В конце августа глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не видит смысла вести переговоры с украинскими властями по возобновлению поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Ранее Аксенов сообщал, что специалисты разработают программу водоснабжения Крыма — водный каркас полуострова.

"Там пока не с кем договариваться. Это поле полностью от нормальных людей зачищено", — сказал Аксенов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Проблем с водоснабжением нет

При этом вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отметил, что серьезных проблем с водоснабжением на полуострове нет.

"Мы о Северо-Крымском канале забыли и уже не вспоминаем. У нас достаточно влаги и необходимых ресурсов, для того чтобы сельское хозяйство развивалось", — сказал Фикс.

Однако, по его словам, в республике действительно в некоторых районах аграрии пострадали из-за отсутствия дождей, но этот вопрос будет решен.

"Все это будет восстановлено, и (будет) оказана необходимая помощь. Пусть в Киеве сначала разберутся со своими реальными проблемами, которых в стране предостаточно по вине нынешних властей", — подчеркнул Фикс.

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