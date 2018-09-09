МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Организованные властями Москвы мероприятия в центре города проходят по плану, провокация в виде несогласованной акции не удалась, заявил РИА Новости в воскресенье глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Несогласованная акция против изменений в пенсионное законодательство проходит в центре Москвы в воскресенье. Ранее Черников сообщал, что власти Москвы следят за ситуацией. В пресс-службе столичного управления МВД РИА Новости сообщили, что в несогласованной акции на Пушкинской площади принимали участие около 2 тысяч человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.

"В центре города наши мероприятия проходят по плану. Внутри площадок все мероприятия проходят спокойно. Желание людей устроить провокацию, конечно, немного испортило настроение людям, которые пришли отдохнуть в это время на хорошо организованном мероприятии. Сложно что-то комментировать, провокация, которую они хотели, не состоялась", — сказал Черников.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые он озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста. Эксперты заявляли, что предложенная президентом доработка пенсионного законопроекта усиливает его социальную направленность, вследствие чего критика в адрес документа значительно уменьшилась.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.