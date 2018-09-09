Свыше 5,7 миллиона человек воспользовались столичным метро в День города

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Более 5,7 миллиона пассажиров воспользовались московским метро и МЦК в День города, сообщает пресс-служба ГУП "Московский метрополитен".

"Московский метрополитен и Московское центральное кольцо справились с беспрерывной работой во время Дня города. За 24 часа метрополитеном и МЦК воспользовались более 5,7 миллиона пассажиров. Это на треть больше, чем в обычные выходные дни", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самыми востребованными станциями стали "Охотный ряд", "Китай-город" и "Площадь революции". Ими воспользовались на вход 93,8, 86,7 и 83,9 тысячи человек соответственно. Кроме того, ночной режим работы метро помог добраться до дома более чем 135 тысячам горожан.

В этом году День города в Москве проходит 8 и 9 сентября, столица празднует свой 871-й день рождения.