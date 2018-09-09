Путин поздравил российских евреев с Новым годом

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с еврейским Новым годом, пожелал им здоровья и благополучия и отметил, что они — счастливые люди.

"Сегодня у еврейского народа праздник Рош ха-Шана — Новый год. Я хочу поздравить вас, всех евреев России с Новым годом, пожелать счастья, здоровья, успехов, благополучия в каждой семье", — сказал Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой.

"Евреи — счастливые люди. Российские евреи. Вчера был день города Москвы — праздник. Сегодня выборы и Рош ха-Шана — два праздника подряд", — заметил глава государства.

Лазар рассказал президенту о празднике и его традициях. По его словам, в это время евреи размышляют о сотворении первого человека — отца всех людей на земле и думают о том, что все на свете близкие должны помогать друг другу. "В России мы это видим. В многонациональной, многоконфессиональной стране мы чувствуем дружбу со всех сторон. Благодаря вам сегодня в России все движется в правильном направлении", — сказал он.

Говоря о молодежи и рождении человека, Путин спросил главного раввина, сколько у него детей. Лазар рассказал, что их у него 14 и семь внуков. По его словам, все они любят Россию и хотят жить в этой стране. "Мы все должны брать пример с вас! 14 детей! Вашей жене кланяйтесь. Дай бог здоровья", — сказал Путин.

Президент также поинтересовался, каким блюдом принято угощать в еврейский Новый год. По словам главного раввина, главное угощение — яблоко с медом, символизирующее исполнение всех желаний человека.

"Как-нибудь, может, на следующий Новый год, попробуем?" — спросил Путин.

"С удовольствием", — ответил Лазар.

Наступление 5779 года от сотворения мира евреи будут отмечать с вечера воскресенья до заката солнца во вторник. С Рош ха-Шана начинается череда религиозных постов и праздников. После Нового года иудеи справят Йом-Кипур, потом — Суккот и Симхат-Тора.