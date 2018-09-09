Виктория Скрипаль проголосовала на выборах депутатов ярославской облдумы

Единый день голосования в 2018 году (152)

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль проголосовала на выборах депутатов ярославской областной думы, передает корреспондент РИА Новости.

Виктория пришла голосовать в школу №21 во Фрунзенском районе Ярославля вместе с супругом. Скрипаль является кандидатом в депутаты от партии "Справедливая Россия", баллотируется в том же округе, что и живет. Одним из соперников Виктории является бывший мэр Ярославля Виктор Волончунас, руководивший городом больше 20 лет.

"Я всегда хожу на выборы, считаю необходимым выразить свое мнение", — сказала Виктория корреспонденту РИА Новости.

Жители Ярославской области 9 сентября выбирают депутатов ярославской облдумы седьмого созыва. На выборы представлены списки кандидатов от ЛДПР, "Коммунистов России", "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", "Родины" и "Патриотов России". От партий "Парнас" и "Яблоко" в выборах участвуют только кандидаты-одномандатники.

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