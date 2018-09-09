Виктория Скрипаль проголосовала на выборах депутатов ярославской облдумы

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль проголосовала на выборах депутатов ярославской областной думы, передает корреспондент РИА Новости.
"Я всегда хожу на выборы, считаю необходимым выразить свое мнение", — сказала Виктория корреспонденту РИА Новости.
Жители Ярославской области 9 сентября выбирают депутатов ярославской облдумы седьмого созыва. На выборы представлены списки кандидатов от ЛДПР, "Коммунистов России", "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", "Родины" и "Патриотов России". От партий "Парнас" и "Яблоко" в выборах участвуют только кандидаты-одномандатники.
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