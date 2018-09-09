Болгарская делегация заявила, что гордится жизнью диаспоры крымских болгар

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Представитель болгарской делегации, находящейся с визитом в Крыму, геополитический аналитик Валентин Вацев заявил, что гордится тем, как живет диаспора крымских болгар.

Болгарская делегация находится с визитом в Крыму. В ее составе 10 человек, представляющих деловые и научные круги. Гости принимают участие в международном фестивале болгарской культуры "Болгарские встречи".

"Нам понравилось состояние, самочувствие, образ жизни моих сородичей — крымских болгар. Я даже не знал, что они здесь живут и гордятся, что им никто не мешает быть болгарами. Это великолепно. Мы гордимся и немного завидуем им. Это для нас урок", — сказал РИА Новости Вацев.

По его словам, в Болгарии, как стране НАТО и ЕС, жителям внушают, что они должны быть людьми, которым надо позабыть свои этнические корни.

"Моих сородичей здесь в Крыму никто не заставляет отказываться от болгарского духа, чтобы быть человеком. Они горды тем, что живут в Крыму", — сказал Вацев.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>