Болгарская делегация назвала ошибкой малочисленный состав при визите в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Представитель болгарской делегации, геополитический аналитик Валентин Вацев заявил, что при организации визита в Крым нужно было пригласить куда больше людей, и пообещал исправить эту ошибку в следующий раз.

Болгарская делегация находится с визитом в Крыму. В ее составе 10 человек, представляющих деловые и научные круги. Гости принимают участие в международном фестивале болгарской культуры "Болгарские встречи".

"Наша техническая ошибка, которую мы откорректируем в следующий раз, что надо было пригласить куда больше людей в состав нашей делегации ", — сказал РИА Новости Вацев.

По его словам, у представителей делегации нет опасений насчет возможных санкций из-за визита в Крым. "Мы не боимся санкций. Мы уверены в нашей правоте, чего еще нужно человеку. Раз ты прав, то ничего не страшно. Мы выражаем настроение и образ мыслей большинства болгар. Если появятся проблемы, мы их решим на месте", — сказал Вацев.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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