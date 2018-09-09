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Общество

Болгарская делегация заявила, что Крым будет русским вечно

(обновлено: 11:45 09.09.2018)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фотоВид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Крым давно был русской территорией и такой останется навека, заявил представитель болгарской делегации, находящейся с визитом на полуострове, геополитический аналитик Валентин Вацев.

Отдыхающие, Гурзуф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крымский политолог: хотите знать правду о Крыме? Приезжайте!

В состав делегации вошли десять человек, которые представляют деловые и научные круги. Гости принимают участие в международном фестивале "Болгарские встречи".

"Здесь еще в воздухе витает атмосфера праздника. Люди еще не забыли, что несколько лет тому назад с Крымом случилось что-то очень важное. Мы видим, что Крым вернулся обратно в Россию в результате силы воли и твердого решения крымского общества. Народ Крыма сам решил жить, где ему хочется, и быть свободным в стране, куда его вело сердце", — сказал РИА Новости Вацев.

При этом аналитик призвал не обращать внимание на антироссийскую пропаганду. "Не стоит верить тупой западной пропаганде, что Россия оттяпала от Украины кусочек украинской священной земли. Ничего подобного. Крым очень давно уже русский, и так будет в предстоящей вечности", — сказал представитель делегации.

Иностранные делегации в Крыму

Иностранные делегации уже не первый раз приезжают в Крым. Так, в среду полуостров посетили представители американской организации "Центр гражданских инициатив". Они высадили в Крыму аллею дружбы, а также заявили о поддержке жителей полуострова и происходящих в Крыму процессов.

Здание рейхстага, где 18 марта 2012 года немецкие законодатели собрались, чтобы избрать нового президента страны
© AP Photo / Michael Sohn
Политолог: признание Крыма фактически уже происходит

В середине августа с деловым визитом регион посетила группа общественных деятелей из Норвегии. Неделей ранее в Крым приехали представители Японии. Глава делегации Мицухиро Кимура заявил, что намерен донести до жителей своей страны "всю правду о событиях в Крыму". Первого августа на полуостров прибыла группа политиков и бизнесменов из Словакии.

В конце июля на военно-морской парад, который прошел в день ВМФ в Севастопольской бухте, приехали чешские депутаты.

В апреле для участия в IV Ялтинском международном экономическом форуме на полуостров приехала крупная сирийская делегация во главе с министром экономики и внешней торговли Самером аль-Халилем.

До этого в марте в Крым приехали делегаты из Германии. Они привезли подарок — старинную Библию, которую передали в этнографический музей Севастополя. В феврале полуостров посетили представители партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна — Вестфалии. По итогам своего визита парламентарии признали Крым российским.

Молодые люди на набережной в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Политик: крымчане не просто проводили референдум – они "вышли на войну"

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Exedger1953
Все как один Ванги.)))
12:00
09.09.2018
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dmitriy32Br
Но почему-то выбирают себе в руководство страной американских ставленников и откровенных русофобов.
12:00
09.09.2018
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