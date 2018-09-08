В Сети появилось видео столкновения плавкрана с Крымским мостом

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео столкновение плавучего крана с опорами автодорожной части Крымского моста.

На опубликованных кадрах виден участок переправы, с которым столкнулся плавкран, и судно, которое, вероятно, пытается его отбуксировать. При этом погодные условия в акватории Керченского пролива достаточно непростые: шквальный ветер, шторм и проливной дождь.

Срыв плавкрана

В субботу утром из-за шторма плавучий кран сорвался с якоря около Крымского моста и столкнулся с путепроводом. Плавкран прибило к 227-й опоре автодорожной части переправы. При этом оказались повреждены несколько метров барьерного ограждения и мачта освещения.

По данным инфоцентра "Крымский мост", для буксировки прибыло судно строителей со стороны Азовского моря. Сотрудники эксплуатационной службы провели диагностику конструкций.

После инцидента движение по левой полосе трассы на участке между островом Тузла и фарватером в направлении Керчи было временно ограничено в целях устранения повреждений.

По информации центра, происшествие не повлияло на безопасность движения: в результате инцидента деформационные швы не повреждены, изменений по геометрии не обнаружено.

В данный момент движение восстановлено. Крымский мост вернулся к работе в штатном режиме.

Полное восстановление поврежденных участков конструкции будет возможно при наступлении благоприятной погоды.

Крымский мост

Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край. Переправа стала самой протяженной в России – длина путепровода составила 19 километров. Автомобильное движение по магистрали было запущено на полгода раньше первоначального срока. Движение поездов начнется в 2019 году.

Автодорога по Крымскому мосту — участок федеральной автомобильной дороги А290. Трассу составляют четыре полосы движения с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки. Максимальная разрешенная скорость — 90 километров в час.