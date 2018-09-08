Коллега погибших в ЦАР журналистов просит оценить действия Ходорковского

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Бывший военный корреспондент Александр Смирнов подал в Следственный комитет РФ заявление с просьбой дать правовую оценку действиям Центра управления расследованиями и лично Михаила Ходорковского в связи с гибелью российских журналистов в ЦАР, об этом Смирнов сообщил РИА Новости в субботу.
"Я написал заявление в Следственный комитет с просьбой дать правовую оценку действиям так называемого Центра управления расследованиями и действиям Михаила Борисовича Ходорковского как финансиста этого так называемого ЦУРа. Заявление я отнес в СК 7 сентября, его приняли сразу, никаких вопросов не задавали", — сказал Смирнов.
Смирнов сообщил, что является бывшим военным корреспондентом с большим опытом организации и проведения съемок в "горячих точках" и, на его взгляд, редакционное задание ЦУРа погибшим журналистам "было поставлено крайне странно, а организацию (ред. — поездки) даже организацией назвать нельзя".
"Видно, что само редакционное задание было уже сделано с расчетом на скандал и возможную провокацию. А вместо скандала получилась трагедия, три гражданина России погибли, три семьи лишись своих отцов, сыновей", — говорит собеседник агентства.
Он считает, что "очень некрасивая и трагическая история произошла по вине этого центра". "Сейчас появилось очень много ребят, которые считают, что могут рискнуть своей жизнью и поехать в очень опасное место, не имея никакой подготовки. В то же время появилось много ребят, которые считают себя организаторами съемок. Но даже профессионалы – например, я, проведя не один десяток лет на войне, — я бы не рискнул ехать туда", — добавил Смирнов.
Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской Республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.