Коллега погибших в ЦАР журналистов просит оценить действия Ходорковского

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Бывший военный корреспондент Александр Смирнов подал в Следственный комитет РФ заявление с просьбой дать правовую оценку действиям Центра управления расследованиями и лично Михаила Ходорковского в связи с гибелью российских журналистов в ЦАР, об этом Смирнов сообщил РИА Новости в субботу.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями (ЦУР), журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну. Глава "Центра управления расследованиями" Андрей Коняхин 29 августа заявил, что ЦУР прекратил свою деятельность.

"Я написал заявление в Следственный комитет с просьбой дать правовую оценку действиям так называемого Центра управления расследованиями и действиям Михаила Борисовича Ходорковского как финансиста этого так называемого ЦУРа. Заявление я отнес в СК 7 сентября, его приняли сразу, никаких вопросов не задавали", — сказал Смирнов.

"Хотелось бы получить правовую оценку — насколько ответственны люди, которые отправляют своих сотрудников на заведомую смерть, насколько они имеют на это право, имеют ли они вообще право заниматься подобной деятельностью", — добавил собеседник агентства.

Смирнов сообщил, что является бывшим военным корреспондентом с большим опытом организации и проведения съемок в "горячих точках" и, на его взгляд, редакционное задание ЦУРа погибшим журналистам "было поставлено крайне странно, а организацию (ред. — поездки) даже организацией назвать нельзя".

"Видно, что само редакционное задание было уже сделано с расчетом на скандал и возможную провокацию. А вместо скандала получилась трагедия, три гражданина России погибли, три семьи лишись своих отцов, сыновей", — говорит собеседник агентства.

Он считает, что "очень некрасивая и трагическая история произошла по вине этого центра". "Сейчас появилось очень много ребят, которые считают, что могут рискнуть своей жизнью и поехать в очень опасное место, не имея никакой подготовки. В то же время появилось много ребят, которые считают себя организаторами съемок. Но даже профессионалы – например, я, проведя не один десяток лет на войне, — я бы не рискнул ехать туда", — добавил Смирнов.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.

Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской Республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.