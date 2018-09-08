Вышинский стал лауреатом премии Союза журналистов России

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Арестованный на Украине руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский стал лауреатом российской премии "Камертон" имени Анны Политковской, которую ежегодно вручает Союз журналистов России (СЖР) в Международный день солидарности журналистов, передает корреспондент РИА Новости.

"В этом году жюри подавляющим большинством голосов приняло решение наградить премией "Камертон" Вышинского Кирилла Олеговича", — сказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Международный день солидарности журналистов отмечается 8 сентября. Дата была установлена в 1958 году по решению конгресса Международной организации журналистов. Именно 8 сентября 1943 года нацисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста и литературного критика Юлиуса Фучика. В тюрьме он успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее".

Премия была учреждена секретариатом Союза журналистов 30 августа 2013 года в день рождения убитой журналистки Политковской и вручается за достижения в области защиты прав человека и свободы прессы.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".