Google объяснил, почему удалил с YouTube видео с призывами к митингам

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Компания Google подтвердила, что заблокировала на YouTube видеоролики Алексея Навального с призывами к митингам в день выборов, объяснив это тем, что рассматривает обоснованные обращения от госорганов и требует от рекламодателей действий в соответствии с местным законодательством.

Ранее член Центризбиркома Александр Клюкин сообщил, что ЦИК направила письмо главному исполнительному директору Google Inc. Ларри Пейджу с разъяснениями некоторых статей федерального закона №67 "Об основных гарантиях избирательных прав". По сведениям ЦИК, Алексей Навальный приобретает у Google рекламные инструменты для размещения на YouTube рекламы о проведении 9 сентября массового мероприятия, которое носит политический характер. Клюкин уточнил, что в связи с этим Центризбирком проинформировал Google о том, что "такие мероприятия во время проведения избирательной кампании повлекут за собой массу нарушений законодательства о выборах", поскольку проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему "день тишины" запрещено законом.

Оппозиционер Леонид Волков ранее сообщил в Telegram-канале, что компания Google удалила рекламные видеоролики Навального "по требованию российских властей".

"В Google подтвердили, что ситуация касается только рекламных объявлений", — сообщили РИА Новости в компании.

"Мы рассматриваем все обоснованные обращения от государственных органов. Мы также требуем, чтобы рекламодатели действовали в соответствии с местным законодательством и нашими рекламными политиками", — добавил представитель Google.

Вместе с тем в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости сообщили, что ведомство "наблюдает за действиями Google". "Оценка действиям компании будет дана после выборов", — сообщили в ведомстве.

ЦИК и Роскомнадзор ранее направили в адрес Google письма об ответственности за распространение призывов к акциям в день выборов, что является нарушением российского законодательства. Единый день голосования в России пройдет 9 сентября.