Врезавшийся в Крымский мост плавкран сняли на видео

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Сети появилось видео столкновения плавучего крана с мостом через Керченский пролив. Ролик опубликован на YouTube.

На кадрах, снятых очевидцем инцидента, виден участок моста, к которому прибило плавкран, а также судно, которое, по всей видимости, пытается отбуксировать его в сторону. При этом по трассе продолжают проезжать автомобили.

В субботу утром в Керченском проливе из-за шторма сорвался с якоря плавкран. Его прибило к одной из опор автодорожной части моста. Стрела крана при столкновении повредила ограждение и одну мачту освещения, однако на безопасность движения это не повлияло. Деформационные швы остались целыми, изменений по геометрии не зафиксировано, дорожное полотно также не пострадало.

После временного ограничения движения на части трассы для устранения повреждений мост вернулся к работе в штатном режиме.