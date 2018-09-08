Переправа в Крым перешла на режим работы по фактической погоде

Выезд автомашин с парома в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото

Выезд автомашин с парома в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Керченская паромная переправа, работа которой была остановлена из-за шквального ветра и шторма днем в субботу, перешла на режим работы по фактической погоде, сообщил гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение до конца суток 8 сентября в связи с сильным ветром в восточных районах Крыма.

"Переправа перешла на режим работы по фактическим погодным условиям. Недавно заработали все линии, но на данный момент снова приостановка по линии Крым — Кавказ", — сказал Волков.

До открытия автодорожной части Крымского моста Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополя были главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. Сегодня переправой в основном перевозится грузовой транспорт.

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