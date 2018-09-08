Путин приехал на открытие концертного зала "Зарядье" в Москве

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на открытие концертного зала "Зарядье" в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.

Сопровождавший главу государства мэр Москвы Сергей Собянин рассказал ему и премьеру Дмитрию Медведеву, также приехавшему на церемонию, о ходе работы над концертным залом, который открывается в День города. После краткой экскурсии по холлу Путин и Собянин проследовали в зал, где начался концерт.

В столичном парке "Зарядье" в субботу открывается одноименный концертный зал. Первым на новой площадке прозвучит концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Основные концертные мероприятия будут проходить в большом зале, который вмещает 1600 зрителей. Инженерные решения позволяют полностью трансформировать партер большого зала в плоское покрытие всего за 40 минут. Это дает возможность проводить в нем не только концерты, но и другие мероприятия. Все техническое оборудование сцены спрятано в запотолочное пространство.

Форма большого зала создает идеальную слышимость с любого места.

В концертном зале установлен один из самых больших – на 85 регистров – духовых органов в России и Европе. Орган собран во Франции вручную по старинным технологиям и спроектирован индивидуально под Большой концертный зал "Зарядье". Услышать его можно будет в 2019 году после тщательной отладки и настройки.

Малый зал МКЗ "Зарядье" предназначен как для репетиций Большого симфонического оркестра, так и для проведения небольших постановок, камерных концертов и сольных выступлений с присутствием зрителей. Он вмещает 400 зрителей.

Концертный зал имеет также две внешних площадки – большой и малый амфитеатры на 2 тысячи мест в общей сложности.