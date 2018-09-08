"Крымский Титан" не позволят запустить без модернизации, заявили в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Завод "Крымский Титан" на севере Крыма, кислотонакопитель которого стал причиной химического выброса, не будет запущен без должной модернизации, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Кислотонакопитель химзавода "Крымский Титан" представляет собой открытый водоем, который за последние годы значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

"Завод не запустится до тех пор, пока полностью не пройдет инвентаризация технологического процесса производства. На сегодня она не увязывается ни с какими нормами, требованиями и правилами. До модернизации, в части хотя бы экологической безопасности, запускаться завод не будет", — сказал РИА Новости Шеремет, который посетил пострадавший от химвыброса регион.

По его словам, если собственник не найдет необходимые средства, то республика включится в этот процесс.

"Есть разные формы взаимодействия, в том числе государственно-частное партнерство. Нам это производство нужно, оно социально важное. Это градообразующие предприятие, поэтому мы заинтересованы, чтобы оно продолжало работать, но без опасности для местного населения", — сказал Шеремет.

Ситуация с кислотонакопителем обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянск и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Четвертого сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский Титан" решено остановить на две недели.

Нормализовать ситуацию удалось 7 сентября. Регион вернулся к естественному фону. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Кроме того, начата нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.

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