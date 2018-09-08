СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Крымский мост вернулся к работе в штатном режиме, частичное ограничение движения из-за инцидента с плавкраном, повредившего барьерное ограждение транспортного перехода, снято, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Сорвавшийся из-за шторма в субботу рано утром с якоря плавкран в Керченском проливе прибило к опоре 227 автодорожной части моста. Стрелой плавкрана повредило несколько метров барьерного ограждения и одну мачту освещения транспортного перехода. Плавкран оттащили от мостового сооружения на безопасное расстояние. Движение по левой полосе трассы на участке между островом Тузла и фарватером в направлении Керчи было временно ограничено для устранения повреждений инцидента.

"Центр управления производством (ЦУП) Крымского моста снял ограничения, действовавшие на участке трассы А-290 в районе 157 км (участок между островом Тузла и фарватером) в направлении Керчи. Движение по левой полосе, ограниченное для устранения последствий инцидента в акватории и обследования мостового конструктива, возобновлено в обычном режиме", — говорится в сообщении.

По данным инфоцентра, повреждения элементов обустройства дороги не влияют на безопасность движения по трассе: деформационные швы не повреждены, изменений по геометрии нет.

"Дорожное полотно не пострадало; барьерное ограждение деформировано на участке 10 метров, но разрывов нет. Восстановление поврежденных элементов будет возможно после того, как в Керченском проливе установится благоприятная погода", — отметили в инфоцентре.

Из-за штормового ветра на трассе по Крымскому мосту сохраняется ограничение скорости движения транспортных средств до 40 км/ч.

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