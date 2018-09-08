КРАСНОДАР, 8 сен — РИА Новости. Месячная норма осадков выпала в Новороссийске в ночь на субботу, в городе действует режим повышенной готовности, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

"В ночь на субботу в Новороссийске выпала месячная норма осадков — более 50 миллиметров. Сработала система оповещения. В районе Широкой Балки сошел сель. К утру в городе вода сошла, коммунальные службы очистили улицы. Очистка дороги после селя в Широкой Балке и барражных сооружений в настоящее время продолжается", — рассказали РИА Новости в пресс-службе горадминистрации. Власти просят горожан не покидать дома и ограничить движение на личном автотранспорте, сообщается на сайте мэрии.

"Режим повышенной готовности введен на период с 7 по 9 сентября", — уточнили в пресс-службе.

Со ссылкой на данные ГУ МЧС по Краснодарскому краю мэрия информирует горожан о том, что до 8 и 9 сентября в Новороссийске также ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, в акватории Черного моря существует опасность формирования смерчей.