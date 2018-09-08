В Москве в субботу ожидаются до 25 градусов тепла

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Сухая погода ждет жителей столичного региона в субботу, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос" в субботу.

"Москвичей ждет погожий и комфортный осенний день с температурным фоном на 5-6 градусов выше многолетней нормы начала сентября. Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, без осадков. Максимальная температура в городе — плюс 23-25 градусов", — сказал собеседник агентства.

По области температура составит плюс 21-26 градус.

Ветер юго-восточный со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба.