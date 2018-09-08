Судью Хахалеву исключили из президиума Краснодарского краевого суда

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Судью Елену Хахалеву вывели из состава президиума Краснодарского краевого суда. Такое решение принял седьмого сентября пленум Верховного суда России, сообщается на сайте высшей судебной инстанции.

Из постановления следует, что в состав президиума краевого суда она входила с седьмого июля 2015 года.

Хахалева оказалась в центре скандала летом прошлого года, когда в интернете были выложены видеокадры со свадьбы ее дочери Софьи, на которую пригласили известных эстрадных исполнителей — Николая Баскова, Веру Брежневу, Валерия Меладзе, Сосо Павлиашвили и другие.

В частности, в СМИ сообщалось, что свадьба могла обойтись в два миллиона долларов. Согласно сведениям о доходах за прошлый год, судья заработала 2,6 миллиона рублей.

Сама Хахалева заявляла, что организацию свадьбы полностью взял на себя отец дочери — крупный грузинский бизнесмен Роберт Хахалев. По его словам, торжество обошлось в сумму до пяти миллионов рублей, а Павлиашвили и Меладзе — его друзья и были приглашены как гости.

Эти данные подтвердились в ходе проверки спецкомиссии совета судей края. Как сообщил председатель краевого совета судей Владимир Кисляк, проверка показала, что расходы за организацию торжества взял на себя бывший муж Хахалевой, а сумма расходов составила 3,6 миллиона рублей.

Также на этом фоне появились публикации об использовании Хахалевой поддельного диплома, которые стали подовом для доследственной проверки. В августе этого года стало известно, что следствие проверило подлинность ее диплома об образовании и в возбуждении уголовного дела отказало.