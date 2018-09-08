Судью Хахалеву исключили из президиума Краснодарского краевого суда

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Судью Елену Хахалеву вывели из состава президиума Краснодарского краевого суда. Такое решение принял седьмого сентября пленум Верховного суда России, сообщается на сайте высшей судебной инстанции.
Хахалева оказалась в центре скандала летом прошлого года, когда в интернете были выложены видеокадры со свадьбы ее дочери Софьи, на которую пригласили известных эстрадных исполнителей — Николая Баскова, Веру Брежневу, Валерия Меладзе, Сосо Павлиашвили и другие.
В частности, в СМИ сообщалось, что свадьба могла обойтись в два миллиона долларов. Согласно сведениям о доходах за прошлый год, судья заработала 2,6 миллиона рублей.
Сама Хахалева заявляла, что организацию свадьбы полностью взял на себя отец дочери — крупный грузинский бизнесмен Роберт Хахалев. По его словам, торжество обошлось в сумму до пяти миллионов рублей, а Павлиашвили и Меладзе — его друзья и были приглашены как гости.
Также на этом фоне появились публикации об использовании Хахалевой поддельного диплома, которые стали подовом для доследственной проверки. В августе этого года стало известно, что следствие проверило подлинность ее диплома об образовании и в возбуждении уголовного дела отказало.