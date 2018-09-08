МВД и "Микрон" пока не договорились о поставке чипов для водительских прав

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. МВД России и компания "Микрон" (входит в АФК "Система") пока не заключили договор о поставке микрочипов для водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств (СТС), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

МВД ранее разработало проект приказа, где предлагается оснастить водительские удостоверения и СТС электронными носителями информации. Документы нового поколения планируется оснастить микрочипом и новыми степенями защиты, чтобы уменьшить риск подделок. Выдавать такие права и СТС смогут только в тех подразделениях ГАИ, где есть "технические возможности для оформления таких документов".

Для оснащения документов будут использовать чипы российского производства. В апреле 2016 года на сайте Минкомсвязи сообщалось, что в соответствии с поручениями президента утвержден план гарантированных закупок российской гражданской микроэлектронной продукции на среднесрочную перспективу (до 2018 года). По информации министерства, переход на электронные документы нужен для повышения эффективности и сокращения расходов ведомств. Разработчиком и потенциальным производителем микрочипов для МВД в плане значилась именно компания "Микрон".

"В настоящее время договор не заключен. Первая партия микрочипов будет направлена при поступлении от МВД соответствующего запроса и заключения с ними необходимого договора", — пояснили в пресс-службе.

В компании добавили, что пока не существует даже устной договоренности с министерством о поставке изделий.

"Микросхема работает в соответствии со стандартами ISO 14443 на частоте 13,56 мегагерц. Информация, которая будет на ней содержаться, устанавливается требованиями заказчика — МВД РФ. Микросхема предназначена для использования в системах защищенного доступа, предъявляющих высокие требования к уровню защиты информации, и в государственных электронных идентификационных документах", — подчеркнули в пресс-службе "Микрона".

Министерство ежегодно планирует закупать в среднем 18 миллионов чипов, меньше всего — в нынешнем году – (10 миллионов). Суммы закупок в 2018-2024 годах варьируются от 2,6 миллиарда рублей (2018 год) до 6,1 миллиарда (2024 год). В этом году закупки уже включены в план министерства, а следующие ожидают утверждения.

Согласно проекту, МВД также предлагает названия документов ("водительское удостоверение" и "свидетельство о регистрации") дополнительно перевести на английский и французский языки.

"Микрон" — один из крупнейших в России и СНГ производителей и экспортеров микроэлектроники. Компания, в частности, занимается выпуском RFID-меток, банковских чипов, банковских карт, чипов для производства биометрических загранпаспортов и электронных документов.