МВД и "Микрон" пока не договорились о поставке чипов для водительских прав

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. МВД России и компания "Микрон" (входит в АФК "Система") пока не заключили договор о поставке микрочипов для водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств (СТС), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Для оснащения документов будут использовать чипы российского производства. В апреле 2016 года на сайте Минкомсвязи сообщалось, что в соответствии с поручениями президента утвержден план гарантированных закупок российской гражданской микроэлектронной продукции на среднесрочную перспективу (до 2018 года). По информации министерства, переход на электронные документы нужен для повышения эффективности и сокращения расходов ведомств. Разработчиком и потенциальным производителем микрочипов для МВД в плане значилась именно компания "Микрон".
"В настоящее время договор не заключен. Первая партия микрочипов будет направлена при поступлении от МВД соответствующего запроса и заключения с ними необходимого договора", — пояснили в пресс-службе.
В компании добавили, что пока не существует даже устной договоренности с министерством о поставке изделий.
"Микросхема работает в соответствии со стандартами ISO 14443 на частоте 13,56 мегагерц. Информация, которая будет на ней содержаться, устанавливается требованиями заказчика — МВД РФ. Микросхема предназначена для использования в системах защищенного доступа, предъявляющих высокие требования к уровню защиты информации, и в государственных электронных идентификационных документах", — подчеркнули в пресс-службе "Микрона".
Согласно проекту, МВД также предлагает названия документов ("водительское удостоверение" и "свидетельство о регистрации") дополнительно перевести на английский и французский языки.
"Микрон" — один из крупнейших в России и СНГ производителей и экспортеров микроэлектроники. Компания, в частности, занимается выпуском RFID-меток, банковских чипов, банковских карт, чипов для производства биометрических загранпаспортов и электронных документов.