Голикова рассказала, как будут расти пенсии после 2025 года

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова разъяснила, как будут индексироваться пенсии после 2025 года: с 1 февраля – по фактической инфляции предыдущего года и с 1 апреля – по соответствующему показателю, который будет устанавливаться правительством.

"К 2024 году средний размер пенсий составит 20 с небольшим тысяч рублей, это означает, что увеличение пенсий за этот период произойдет выше, чем показатели инфляции, которые сейчас устанавливаются в прогнозе социально-экономического развития", — напомнила Голикова в эфире Первого канала.

"Что будет после 2025 года – это тоже обозначено в поправках президента: далее пенсия будет индексироваться с 1 февраля по фактической инфляции предыдущего года и с 1 апреля – по соответствующему показателю, который будет устанавливаться правительством, но выше инфляции, которая сложилась за предыдущий год и которая была учтена при индексации с 1 февраля", — разъяснила она.

"Это означает, если от сухих слов отказаться, что ежегодно, начиная с 2025 года, она будет индексироваться также выше инфляции, но исходя из тех цифр, которые на тот период времени будут складываться и в экономике, и по показателю инфляции, и по росту, что важно, средней заработной платы по экономике", — отметила она.

Президент РФ Владимир Путин 29 августа выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.