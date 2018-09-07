В ЦОДД рассказали о дорожной ситуации на выходные в Москве

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует жителям Москвы использовать общественный транспорт в выходные из-за перекрытия ряда улиц в центре, сообщила пресс-служба организации.

"Центр организации дорожного движения правительства Москвы рекомендует москвичам и гостям столицы для поездок в центральную часть города в ближайшие дни — 7, 8 и 9 сентября пользоваться городским транспортом. Возможны локальные затруднение движения, в связи с этим рекомендуем строить маршрут заранее, желательно не через центр города, если в этом нет необходимости", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Тверская улица в Москве станет пешеходной с 7 по 10 сентября из-за празднования Дня города, движение будет восстановлено в 6 утра 10 сентября. Также с 7 по 10 сентября будут полностью перекрыты Никитский, Газетный, Брюсов, Глинищевский, Леонтьевский, Малый Гнездниковский переулки и Тверской проезд, движение возобновится 10 сентября в 12.00.

В День города, 8 сентября, перекроют Цветной бульвар (с 11.00 до 17.00) и прилегающую часть Садово-Сухаревской улицы (с 7.00 до 17.00), Волхонку (с 11.00 до 21.30) и Москворецкую улицу (с 20.50 до 21.10). Трубная площадь также будет закрыта для движения автомобилей (с 11.00 до 17.00).

Кроме того, 9 сентября с 10.00 до 13.00 нельзя будет проехать по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам, также автомобилистам будет недоступен участок Страстного бульвара до улицы Большая Дмитровка и улица Петровка на отрезке от Петровского бульвара до Успенского переулка.

Также в связи с мероприятиями ЦИК России (с 8.00 субботы по 14.00 понедельника) будет полностью перекрыто движение в Большом Черкасском переулке.