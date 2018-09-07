В ЦОДД рассказали о дорожной ситуации на выходные в Москве

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует жителям Москвы использовать общественный транспорт в выходные из-за перекрытия ряда улиц в центре, сообщила пресс-служба организации.
Отмечается, что Тверская улица в Москве станет пешеходной с 7 по 10 сентября из-за празднования Дня города, движение будет восстановлено в 6 утра 10 сентября. Также с 7 по 10 сентября будут полностью перекрыты Никитский, Газетный, Брюсов, Глинищевский, Леонтьевский, Малый Гнездниковский переулки и Тверской проезд, движение возобновится 10 сентября в 12.00.
Кроме того, 9 сентября с 10.00 до 13.00 нельзя будет проехать по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам, также автомобилистам будет недоступен участок Страстного бульвара до улицы Большая Дмитровка и улица Петровка на отрезке от Петровского бульвара до Успенского переулка.
Также в связи с мероприятиями ЦИК России (с 8.00 субботы по 14.00 понедельника) будет полностью перекрыто движение в Большом Черкасском переулке.