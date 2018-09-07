Москвичей в День города ждут концерты и театральные постановки

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Широкая развлекательная программа подготовлена в Москве ко Дню города – горожан ждет классическая и популярная музыка, лекции, мастер-классы, модные показы, фотовыставки и театральные постановки, завершится праздник фейерверками, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры во вторник.

День города в Москве в 2018 году отмечается 8 и 9 сентября.

Праздник в центре столицы

Основные площадки расположатся в центре у храма Христа Спасителя, на Цветном бульваре, на Арбате и в парке искусств "Музеон".

Так, 8 сентября у стен храма Христа Спасителя состоится концерт классической музыки, во время которого прозвучат популярные мелодии в исполнении симфонического оркестра, также будет представлена отдельная программа хоровых ансамблей.

На Цветном бульваре в этот день в рамках проведения фестиваля "Добрая Москва 2018" состоится мероприятие, направленное на привлечение внимания к социально значимым проблемам столицы. Здесь благотворительные фонды познакомят горожан со своей деятельностью, а все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах. Во время фестиваля также пройдет благотворительный забег. Завершится праздник концертом.

На Арбате 8 сентября москвичи смогут посетить выставку фотографий, литографий и гравюр из архивов музеев Москвы. В полдень на улице выступит оперный певец, а в течение всего дня посетители смогут слушать лекции, например, гостей ждёт театрально-поэтический рассказ об истории Москвы от заслуженного деятеля искусств России Павла Любимова, затем, в 17:00, Дом-музей Марины Цветаевой проведет театрализованную лекцию "Три Москвы Марины Цветаевой". Кроме того, горожан ждет экскурсионная программа с рассказами о писателях и поэтах. Завершит праздничный день концерт джазового трубача. На следующий день, 9 сентября здесь пройдут творческие встречи, посвященные литературе, искусству и историям о столице.

В Парке искусств "Музеон" на протяжении двух дней будет проходить концертно-театральная программа, ключевой темой которой станет мода — зрителей ждут показы дизайнеров, увлекательные мастер-классы по стилю, интенсивы по имиджу и многое другое.

В Парке Победы на Поклонной горе 8 и 9сентября пройдут концерты, на которых выступят звезды российской эстрады.

Праздник в округах

Помимо этого, праздничные мероприятия ждут москвичей и на окружных площадках. Например, в Екатерининском парке пройдет театрализованная программа, при этом главным событием станет красочный детский фестиваль. Здесь же состоятся мастер-классы и интерактивные развлечения. В финальной части празднования зрителей ждут выступления популярных музыкантов.

В Измайловском парке 8 сентября пройдет рок-фестиваль молодых исполнителей, а всем желающим профессиональные визажисты создадут образ рок-звезды. На следующий день здесь состоится фестиваль "Продвижение", во время которого также выступят молодые рок-музыканты.

Как напомнили в пресс-службе, в преддверии празднования Дня города на Кольцевой линии столичного метро был запущен тематический поезд "Градоначальники Москвы", в оформлении которого использованы уникальные кадры из крупнейшего в стране фотобанка МИА "Россия сегодня". Архивными фото в вагонах проиллюстрировано множество любопытных страниц столичной истории.

Праздничные фейерверки

Одновременный запуск фейерверков состоится по всему городу 8 сентября в 21.00.

"Вечернее небо украсят вспышки золотых, серебряных, синих, зелёных, красных и пурпурных искр. Фейерверки сопроводят музыкой — популярными динамичными песнями", — говорится в сообщении.

Фейерверки запустят с 30 площадок, включая центральные — у основания Большого Москворецкого моста, в парке Горького и в саду "Эрмитаже.