В "Бутырке" прошли совместные занятия йогой для осужденных и сотрудников

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Первые занятия йогой для осужденных хозотряда и сотрудников изолятора прошли в СИЗО №2 столичного УФСИН, сообщили в пятницу в пресс-службе столичного управления ведомства.

"Сотрудники учреждения и осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию под руководством профессионального тренера Алексея Меркулова прошли определенные испытания, направленные на управление психическими и физиологическими функциями своего организма", — говорится в сообщении.

В конце июля первые занятия йогой прошли в женском СИЗО №6. Инициатором проекта стала заместитель председателя столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, ее поддержали во ФСИН. Дальнейшие встречи с инструкторами Федерации йоги планируются и в других учреждениях столичного УФСИН, отметили в ведомстве.