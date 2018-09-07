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Общество

Вышинский стал номинантом на премию имени Политковской

Сюжет:
Арест Кирилла Вышинского (386)
(обновлено: 17:25 07.09.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в зале апелляционного суда Херсонской области Украины. Архивное фотоРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в зале апелляционного суда Херсонской области Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский стал одним из номинантов на российскую премию "Камертон" имени Анны Политковской, которую ежегодно вручает Союз журналистов России (СЖР).

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в зале апелляционного суда Херсонской области Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Заложник у преступников против человечности". Эксперты о деле Вышинского
Премию учредили 30 августа 2013 года в день рождения убитой журналистки. Награда вручается за достижения в области защиты прав человека и свободы прессы. По традиции церемония проходит в Международный день солидарности журналистов 8 сентября.

Кроме Вышинского, на премию номинированы почетный председатель СЖР Всеволод Богданов (руководил организацией с 1992 по 2017 год), спецкор и редактор отдела спецпроектов "Новой газеты" Елена Милашина и российский писатель и правозащитник, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, сообщается на сайте СЖР.

В составе жюри — автор проекта "Камертон" Георгий Каретников, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, секретарь Союза журналистов России Денис Токарский, главный редактор журнала "Профиль" Александр Белоновский, председатель Подмосковного союза журналистов Наталья Чернышова, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, главный редактор журнала "Журналистика и медиарынок" Владимир Касютин и директор Центрального дома журналиста Вячеслав Умановский.

Дело Вышинского

Вышинского задержали в мае в Киеве. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил журналиста под стражу на 60 дней без определения залога, позже арест продлили.

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. 1 июня 2018
© РИА Новости
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Вышинский отказался от гражданства Украины и попросил Путина о защите
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Ситуацией вокруг задержания Вышинского обеспокоены и в ОБСЕ. Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир напомнил, что, "согласно Хельсинкскому заключительному акту, страны — участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

Журналист находится под арестом более ста дней.

СМИтают инакомыслие
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
СМИтают инакомыслие

 

Дело об убийстве Политковской

Известную журналистскими расследованиями Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию", застрелили в Москве в подъезде ее дома в октябре 2006 года.

Мотивом следствие считает недовольство ее журналистской работой, однако заказчиков убийства не нашли.

Мемориальная доска в память о журналистке Анне Политковской на фасаде здания редакции Новой газеты. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕСПЧ оправдал Россию по делу о смерти Анны Политковской
Пожизненные сроки за исполнение и организацию преступления получили Рустам Махмудов и Лом-Али Гайтукаев. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 14 и 20 лет колонии строгого режима.

Бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова, организовавшего слежку за журналисткой, приговорили к 11 годам заключения.

Гайтукаев умер в колонии в июне прошлого года.

 

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМемориальная доска в память о журналистке Анне Политковской на фасаде здания редакции "Новой газеты"
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мемориальная доска в память о журналистке Анне Политковской на фасаде здания редакции "Новой газеты"

 

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