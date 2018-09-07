В Челябинской области открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

ЧЕЛЯБИНСК, 7 сен – РИА Новости. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с залами для занятий дзюдо, боксом и фитнесом, с велосипедными дорожками открылся в городе Коркино Челябинской области в пятницу, сообщила пресс-служба губернатора.

Открыли ФОК глава региона Борис Дубровский и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. В церемонии также приняли участие звезды мирового бокса – Константин Цзю и Майк Тайсон.

"Сегодня в торжественной обстановке мы открываем уникальный для Коркино физкультурно-оздоровительный комплекс. Этот проект – второй в регионе, после Карабаша, который реализован благодаря Русской медной компании…. Наша задача – обеспечить каждому южноуральцу возможность для занятий спортом. В любом месте, в любом возрасте. Считаю, нам это удается", — цитируются в сообщении слова Дубровского.

Пресс-служба уточняет, что строительство ФОК в Коркино началось в феврале этого года. Объект включает в себя зал для игровых видов спорта, залы дзюдо, бокса, фитнеса, тренажерный зал. Также на открытой арене расположено поле для мини-футбола с искусственным газоном, беговые и велосипедные дорожки, трибуна на 250 мест, волейбольная и воркаут-площадки, а также детская игровая зона.

По данным пресс-службы, на строительство и оснащение ФОКа в Коркино РМК направила порядка 220 миллионов рублей, объект стал вторым капитальным спортивным сооружением, который компания открыла в Челябинской области за последний год. В сентябре 2017 года аналогичный многофункциональный спорткомплекс построен в городе Карабаше, в котором работает градообразующее предприятие РМК "Карабашмедь".

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