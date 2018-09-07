В Москве на ВДНХ 8-9 сентября пройдет праздник "ВместеЯрче"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Третий праздник "ВместеЯрче" пройдет на ВНДХ в Москве 8-9 сентября в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы в пятницу.

"С 8 по 9 сентября на площади Промышленности ВДНХ пройдет городской праздник для всей семьи в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Праздник проводится уже третий год подряд, его цель – популяризация энергосберегающего образа жизни и популяризация профессий ТЭК", — говорится в сообщении.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, на площадке фестиваля также разместится фотовыставка "Лица энергетики", героями которой стали сотрудники компаний топливно-энергетического комплекса Москвы.

"Это уникальная возможность увидеть энергетиков за работой, увидеть, какой это сложный и благородный труд. Герои проекта примут личное участие в фестивале, чтобы рассказать всем желающим о специфике своей профессии", – отметил Бирюков.

Кроме того, участников фестиваля ждет интерактивная зона, в которой расположены восемь павильонов, посвященных альтернативным источникам энергии: воды, ветра, солнца и земли. Также на площадке "ВместеЯрче" гости примут участие в выработке энергии для светозвукового шоу на центральной стеле, которое станет кульминацией мероприятия.

"В VR-кинотеатре гости площадки познакомятся с историей лифтовой отрасли, а на лекции о простых правилах энергосбережения в быту среди самых внимательных слушателей будут разыграны подарки, которые помогут сэкономить электроэнергию дома. Самых юных гостей праздника ждут мультфильмы про электричество, тематический аквагрим, мастер-классы по рисованию на воде, изготовлению ветряков, воздушных змеев и деревянных игрушек, плетению настоящего морского узла и оригами", — заключили в КГХ.