МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Результаты поисковой экспедиции, проведенной в лесном урочище Сандармох в Медвежьегорском районе Карелии, предварительно говорят о том, что в этом месте во время Великой Отечественной войны финские оккупационные войска захоранивали расстрелянных ими советских военнослужащих из числа пленных.

С 25 августа по 5 сентября в Медвежьегорском районе Карелии были обследованы территории, находившиеся в 1941–1944 годах под финской оккупацией. Поисковую экспедицию провело региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) в Ленинградской области по обращению правительства Карелии и в рамках плана министерства обороны РФ по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества.

"Есть гипотеза карельских историков, что в урочище Сандармох могли быть захоронены в том числе наши военнопленные, которые находились в финских (концентрационных) лагерях в годы Великой Отечественной войны", — рассказал о цели экспедиции научный директор РВИО Михаил Мягков на пресс-конференции. Ранее сообщалось, что в районе Сандармоха могло погибнуть от 19 до 22 тысяч советских военнопленных.

Мягков обнародовал первые результаты работы нынешней экспедиции. По его словам, сейчас были найдены останки пяти человек, остатки шинелей, гимнастерок, валенки, пули и гильзы от оружия различного калибра и производства разных стран. Характер пулевых отверстий показывает, что этих людей расстреливали, отметил Мягков. В настоящее время найденные останки переданы правоохранительным органам, ведется необходимая экспертиза, добавил научный директор РВИО.

В свою очередь профессор кафедры отечественной истории Петрозаводского государственного университета Сергей Веригин на пресс-конференции отметил, что финские специалисты в свое время передали российским специалистам информацию по советским военнопленным, погибшим в финских концлагерях. "Но финны не дали информацию по местам захоронений на территории Карелии, где было 35 концентрационных лагерей. Места захоронений советских военнопленных на территории Карелии неизвестны до сих пор", — подчеркнул Веригин. По его словам, песчаный карьер в районе Сандармоха был наиболее удобным местом для массовых захоронений военнопленных, содержавшихся в этих лагерях и впоследствии расстрелянных.

Участники пресс-конференции отметили, что изучение территории Сандармоха надо обязательно продолжить. По словам Веригина, российские специалисты предложили своим зарубежным коллегам принять участие в этих работах в рамках международного проекта. "Сейчас идут переговоры и с финскими, и с немецкими учеными", — сказал он.