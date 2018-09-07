В рамках ВЭФ пройдет совместная сессия МИА Sputnik и Союза журналистов

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В рамках предстоящего Четвертого Восточного экономического форума 12 сентября во Владивостоке пройдет сессия международного информационного агентства Sputnik и Союза журналистов России. Ее тема — "Информационная картина в Азии на фоне политических и экономических перемен".
Модератором сессии выступит главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", научный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов. В дискуссии примут участие генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, руководитель проекта USA Really Александр Малькевич, президент Медиакорпорации Китая (China Media Group) Шэнь Хайсюн и президент Observer Research Foundation (Индия) Самир Саран.
Также во время форума состоится подписание соглашения о международном стратегическом партнёрстве между МИА "Россия сегодня" и Медиакорпорацией Китая.
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