В рамках ВЭФ пройдет совместная сессия МИА Sputnik и Союза журналистов

Вид на павильоны выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

Вид на павильоны выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В рамках предстоящего Четвертого Восточного экономического форума 12 сентября во Владивостоке пройдет сессия международного информационного агентства Sputnik и Союза журналистов России. Ее тема — "Информационная картина в Азии на фоне политических и экономических перемен".

Главными темами обсуждения станут преодоление монополии Запада на интерпретацию событий, происходящих в регионе и мире, перспективы развития азиатских медиа и превращения их во влиятельных участников формирования мирового информационного пространства.

Модератором сессии выступит главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", научный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов. В дискуссии примут участие генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, руководитель проекта USA Really Александр Малькевич, президент Медиакорпорации Китая (China Media Group) Шэнь Хайсюн и президент Observer Research Foundation (Индия) Самир Саран.

Также во время форума состоится подписание соглашения о международном стратегическом партнёрстве между МИА "Россия сегодня" и Медиакорпорацией Китая.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. Главная тема ВЭФ-2018 — "Дальний Восток: расширяя границы возможностей". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума. Место проведения сессии Sputnik и CЖ РФ — ДВФУ, Корпус А, уровень 5, Конференц-зал № 10.

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