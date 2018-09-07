В Мосгордуме не увидели нарушений в деятельности Бабкиной

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов, комментируя доклад российского отделения Transparency International, заявил, что не видит конфликта интересов у депутата столичного парламента певицы Надежды Бабкиной, которая получает "достаточно хорошие гонорары" и не нарушает законодательство.
"Насколько я знаю, она декларацию сдает постоянно, неслучайно, возможно, кого-то это возмущает, но у нее достаточно хороший гонорар. Она его честно, в чем я не сомневаюсь, четко декларирует. Она — любимица, много выступает, настоящий пахарь. Насколько я знаю, в округе к ней как к депутату ее избиратели относятся уважительно", — сказал Герасимов РИА Новости.
Он отметил, что не находит никаких нарушений со стороны Бабкиной, поскольку до того, как стать депутатом, она была директором своего театра и пришла в Думу как "освобожденный депутат" (то есть оставаясь на основном месте работы).
Также Герасимов подчеркнул, что "с точки зрения взаимоотношений московской Думы, комиссии по культуре и исполнительной власти, заседание Думы никакого влияния не имеет на выделение средств".
Он напомнил, что несколько лет назад проходило опробирование системы финансирования всех московских театров департаментом культуры с привлечением театральной общественности, которая подтвердила правильность и справедливость эксперимента.
"Поэтому, будет она (Бабкина) в Думе, не будет она в Думе, она никаким образом влиять на какое-то к себе отдельное отношение в финансовом виде не может", — добавил он.
Говоря о депутате Сороке, Герасимов напомнил, что тот всегда был предпринимателем и в Думе тоже является освобожденным депутатом.
"Его градостроительная комиссия и землепользования точно так же не имеет влияния на исполнительную власть, на конкурсы, которые проходят при выделении того или иного земельного участка, принимает участие точно так же, как и другие строительные компании", — сказал Герасимов.