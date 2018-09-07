В Мосгордуме не увидели нарушений в деятельности Бабкиной

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов, комментируя доклад российского отделения Transparency International, заявил, что не видит конфликта интересов у депутата столичного парламента певицы Надежды Бабкиной, которая получает "достаточно хорошие гонорары" и не нарушает законодательство.

Ранее Transparency International опубликовала доклад, в котором приводятся примеры возможных конфликтов интересов. Transparency International называет нескольких подмосковных депутатов, в том числе Александра Легкова, Владимира Гольберта, Олега Григорьева, Дмитрия Дениско. Помимо них в докладе упоминались и депутаты Мосгордумы Надежда Бабкина и Олег Сорока. В докладе говорится, что в качестве депутата Бабкина контролирует деятельность департамента культуры Москвы, который при этом является учредителем "Русской песни". Пресс-атташе Бабкиной и театра "Русская песня" Константин Филиппов не стал комментировать доклад организации.

"Насколько я знаю, она декларацию сдает постоянно, неслучайно, возможно, кого-то это возмущает, но у нее достаточно хороший гонорар. Она его честно, в чем я не сомневаюсь, четко декларирует. Она — любимица, много выступает, настоящий пахарь. Насколько я знаю, в округе к ней как к депутату ее избиратели относятся уважительно", — сказал Герасимов РИА Новости.

Он отметил, что не находит никаких нарушений со стороны Бабкиной, поскольку до того, как стать депутатом, она была директором своего театра и пришла в Думу как "освобожденный депутат" (то есть оставаясь на основном месте работы).

Также Герасимов подчеркнул, что "с точки зрения взаимоотношений московской Думы, комиссии по культуре и исполнительной власти, заседание Думы никакого влияния не имеет на выделение средств".

Он напомнил, что несколько лет назад проходило опробирование системы финансирования всех московских театров департаментом культуры с привлечением театральной общественности, которая подтвердила правильность и справедливость эксперимента.

"Была введена система, которая не работает по личностному желанию и отношению к одному или другому театру, выведена очень четкая, математическая схема, она зависит от количества мест, от репертуара. То есть выделение сегодня финансирования департаментом идет очень четко по схеме, там нет возможности каким-то образом поощрять одного, или другого, или третьего. Нет никаких привилегий в данной ситуации", — подчеркнул депутат.

"Поэтому, будет она (Бабкина) в Думе, не будет она в Думе, она никаким образом влиять на какое-то к себе отдельное отношение в финансовом виде не может", — добавил он.

Говоря о депутате Сороке, Герасимов напомнил, что тот всегда был предпринимателем и в Думе тоже является освобожденным депутатом.

"Его градостроительная комиссия и землепользования точно так же не имеет влияния на исполнительную власть, на конкурсы, которые проходят при выделении того или иного земельного участка, принимает участие точно так же, как и другие строительные компании", — сказал Герасимов.