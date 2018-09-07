НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен — РИА Новости. Нижегородская область получит 19 новых автомобилей скорой помощи и 56 школьных автобусов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Автотранспортные средства поступят согласно договоренностям, достигнутым в рамках встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и главы Нижегородской области Глеба Никитина.

"Нижегородская область получит 19 новых автомобилей скорой помощи "ГАЗель NEXT" и "Соболь" производства Горьковского автозавода и 56 школьных автобусов производства Павловского автобусного завода за счет федерального бюджета", — говорится в сообщении.

По словам главы региона, новые школьные автобусы ПАЗ и кареты скорой помощи марки ГАЗ позволят серьезно улучшить ситуацию в образовании и здравоохранении.

"Парк школьных автобусов очень сильно изношен. Это затрудняет подвоз детей к месту учебы из отдаленных населённых пунктов и ограничивает возможности учебных заведений участвовать в спортивных соревнованиях или культурных мероприятиях. Сейчас будем выстраивать приоритеты, чтобы закупленные автобусы пришли туда, где сложилась особенно сложная ситуация. Мы сами закупаем 42 школьных автобуса на условиях лизинга и один автобус для детей с ограниченными возможностями здоровья за счет областного бюджета. Таким образом, мы практически полностью закроем потребности региона в этом виде транспорта", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Глава региона отметил, что новые автомобили скорой медицинской помощи также будут направляться в те районы, где выше всего потребность в обновлении парка.

"Очень важно, что масштабные закупки техники будут проводиться только у российских предприятий. Это даст хороший экономический эффект для нижегородских автопроизводителей", — подчеркнул Никитин.

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