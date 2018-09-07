В Москве стартовал международный фестиваль юных талантов

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Седьмой Московский международный фестиваль юных талантов "Волшебная сила голубого потока — Мосгаз зажигает звезды" стартовал в Москве, сообщили в пресс-службе "Мосгаза" в пятницу.

"АО "Мосгаз" объявило о старте одного из крупнейших социальных благотворительных проектов — VII Московского международного фестиваля юных талантов "Волшебная сила голубого потока — Мосгаз зажигает звезды", направленного на выявление и поддержку талантливых юных музыкантов и художников. Фестиваль проводится при поддержке пресс-службы мэра и правительства Москвы, департаментов ЖКХ, культуры и образования столицы", — говорится в сообщении.

© Фото : пресс-служба "Мосгаз" Участники фестиваля "Волшебная сила голубого потока — Мосгаз зажигает звезды". 7 сентября 2018 © Фото : пресс-служба "Мосгаз" Участники фестиваля "Волшебная сила голубого потока — Мосгаз зажигает звезды". 7 сентября 2018

Отмечается, что в рамках фестиваля проводятся музыкальный конкурс и выставка-конкурс детского творчества по нескольким номинациям и по различным возрастным категориям.

В состав жюри входят искусствоведы, заслуженные артисты России, народные художники, руководители и преподаватели ведущих творческих вузов страны. "Музыкальное" жюри возглавляет декан вокального факультета Московской консерватории им. Чайковского Петр Скусниченко, также в состав жюри входят заслуженная артистка России Жанна Рождественская, заведующая кафедрой РАМ им. Гнесиных профессор Марина Медведева, певица и участница шоу "Голос" Алла Омелюта и солистка Большого театра Екатерина Василенко.

© Фото : пресс-служба "Мосгаз" Участница фестиваля "Волшебная сила голубого потока — Мосгаз зажигает звезды". 7 сентября 2018 © Фото : пресс-служба "Мосгаз" Участница фестиваля "Волшебная сила голубого потока — Мосгаз зажигает звезды". 7 сентября 2018

Творчество юных художников будут оценивать почетные академики и преподаватели Российской академии художеств, МГАХИ им. В.И. Сурикова, МГХПА им. С.Г. Строганова, члены Международного союза педагогов-художников.

"По традиции итоги музыкального конкурса будут подведены на торжественном гала-концерте победителей 7 февраля 2019 года в Московском государственном музыкальном театре фольклора "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной, где состоится феерическое шоу и праздничная церемония награждения лауреатов и дипломантов фестиваля", — говорится в сообщении.

Выставка и церемония награждения, в которой примут участие представители власти, члены жюри и известные культурные деятели России, пройдет в центральном офисе "Мосгаза".