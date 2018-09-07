Савиновских намерена вернуть приемных детей с помощью Верховного суда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Адвокат Алексей Бушмаков намерен обратиться в Верховный суд России, чтобы требовать отмены решения об изъятии детей у жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских.

"Судья Свердловского областного суда Панкратова отказала в передаче моей кассационной жалобы в президиум для ее рассмотрения", – сказал Бушмаков РИА Новости, отметив, что еще не получил мотивировку решения.

По его словам, дальнейшим шагом будет обращение в Верховный суд РФ. "Будем требовать отмены состоявшихся судебных актов и возвращения детей Юлии", – сказал адвокат.

Громкий случай изъятия детей из семьи Савиновских произошел ранее в Екатеринбурге. По словам матери, двух приемных детей забрали у нее после того, как она сделала операцию по удалению молочных желез. В свою очередь власти заявляли, что это произошло из-за болезни женщины, при которой детей усыновлять не разрешается. Адвокат Савиновских опроверг наличие подобного заболевания.

Сообщалось также, что органам опеки якобы не понравилось, что Савиновских под мужским псевдонимом писала в интернете рассказы о жизни трансгендера. Сама женщина отмечала, что пол менять не собирается. Ее муж заявлял, что у приемных детей в семье было все необходимое.

Орджоникидзевский районный суд отказался вернуть Савиновских приемных детей. В мае Свердловский областной суд признал законным приговор райсуда и оставил апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения.