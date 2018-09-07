Премии работодателей могут увязать с исполнением квоты по найму инвалидов

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Премии работодателей увяжут с исполнением квоты по трудоустройству инвалидов, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии.

На заседании в пятницу рассматривается проект постановления правительства о внесении изменений в положение об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений.

"Проект документа предполагает внесение изменений в положение об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, эти изменения должны увязать премирование руководителей этих организаций с выполнением ими квоты на прием на работу инвалидов", — рассказала Голикова.

Она сообщила, что по наиболее актуальным данным Росстата (такая статистика сводится один раз в год), из средней заработной платы, которая фиксируется статистикой, порядка 28% занимают стимулирующие выплаты, которые зависят от выполнения установленных трудовым договором показателей.

"Предполагается, что исполнение квоты на эту категорию наших граждан, о которой я сейчас сказала, инвалидов, тоже будет таким же показателем для стимулирующих выплат руководителей", — заявила Голикова.

Она добавила, что по данным Минтруда на 1 июля 2018 года, в целом по России по организациям с государственным участием была установлена квота в объеме 200 617 рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью, из которых только 81,3% или 163 139 были фактически занятыми.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин отметил, что в течение года все спорные вопросы по квотам на трудоустройство инвалидов должны быть решены. "Мы сейчас вместе с коллегами работаем над проектом закона, в котором пытаемся урегулировать все спорные вопросы, в том числе и вопросы, связанные с корректностью показателя квоты. Движется он непросто, потому что есть пока разночтения с другими ведомствами. Но я думаю, что в течение этого года мы на этой теме, что называется, должны поставить точку", — заявил Топилин.