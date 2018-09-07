В Армянске приостановили учебный процесс в образовательных учреждениях

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Работа образовательных учреждений городского округа Армянск из-за химического выброса с завода "Крымский Титан" приостановлена на 14 суток, дети направлены в оздоровительные учреждения Крыма, сообщает в пятницу МЧС России.

Инцидент произошел в конце августа, из-за выброса сернистого ангидрида на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. По заявлению властей, ЧП произошло из-за испарения содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский Титан". Работа завода приостановлена.

По уверению главы Крыма Сергея Аксенова, здоровью жителей ничего не угрожает, но всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах Крыма. О серьезности ситуации свидетельствует тот факт, что в город лично приехала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Возбуждено уголовное дело.

"Учебный процесс в образовательных учреждениях городского округа Армянск приостановлен на 14 суток", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что из шести населенных пунктов (Армянск, Волошино, Перекоп, Суворово, Пятихатки и Филатовка) в 13 детских оздоровительных учреждений министерств здравоохранения и образования республики направлены 3837 человек, в том числе 2872 ребенка.

В целях снижения концентрации отходов производства на "Крымском Титане" продолжается наполнение водой кислотонакопителей из девяти скважин. Решается также вопрос прокладки трубопроводов для забора воды из Каркинитского залива.

По данным МЧС РФ, к работам по ликвидации последствий ЧС сейчас привлечены более 220 человек и 55 единиц техники.

Ранее Аксенов назвали инцидент беспрецедентным. По его словам, как долго продлится ситуация, "сейчас никто не скажет". Он отмечал, "в Советском Союзе такой ситуации не было нигде ни разу, рецепта нет, мы его вместе вырабатываем".