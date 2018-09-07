В Мособлдуме прокомментировали сообщения об отмывании денег депутатами

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Мособлдуме заявляют, что упомянутые в докладе российского отделения Transparency International депутаты, у которых якобы обнаружили конфликт интересов, не нарушали законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-центре Мособлдумы.

Ранее Transparency International опубликовало доклад, в котором приводят примеры возможных конфликтов интересов. Организация называет нескольких подмосковных депутатов, в том числе Александра Легкова, Владимира Гольберта, Олега Григорьева, Дмитрия Денисенко.

"Из упоминаемых в материале депутатов Московской областной думы на профессиональной постоянной основе свою деятельность осуществляют: О.В. Григорьев и А.Г. Легков. При этом депутат Григорьев доходов от предпринимательской деятельности за 2017 год не получил — то есть осуществляемая им трудовая деятельность не является оплачиваемой, и нарушения законодательства в данном случае нет", — сообщили в пресс-центре Мособлдумы.

Депутат Легков приступил к своим обязанностям на постоянной (оплачиваемой) основе с мая 2017 года, добавляют в Мособлдуме. "Таким образом, на момент заключения указанных в материале контрактов он мог совмещать работу депутата с другой оплачиваемой деятельностью. При этом дохода от указанной деятельности депутат не получал", — пояснили в ведомстве.

"Другие упоминаемые в материале депутаты Московской областной думы — В.Л. Гольберт, Э.Н. Живцов, И.М. Исаев, Д.В. Дениско, В.В. Фомичев — осуществляют свою деятельность на непостоянной основе. Это значит, что их основной работой является та, за которую они получают оплату (согласно статье 6 Закона Московской области №191/2007-ОЗ "О статусе депутата Московской областной думы"). Следовательно, со стороны данных депутатов не было допущено нарушений законодательства", — подчеркнули в пресс-центре.

В Мособлдуме также напомнили, что прокуратура Московской области уже провела проверки по всем поступившим материалам на предмет возможных нарушений депутатами законодательства. Проверки не выявили возникновение конфликта интересов, и нет оснований для реагирования со стороны прокуратуры, добавили в пресс-центре областной думы.

Согласно статье 12 Федерального закона N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", депутат, осуществляющий свою деятельность на профессиональной постоянной основе, не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, напомнили также в Мособлдуме.