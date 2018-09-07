Представитель Бабкиной не стал комментировать сообщения об отмывании денег

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Пресс-атташе народной артистки Надежды Бабкиной не стал комментировать утверждения российского отделения Transparency International о якобы наличии у нее конфликта интересов из-за того, что она является депутатом Мосгордумы.
"Не комментируем", — сказал РИА Новости пресс-атташе Бабкиной и театра "Русская песня" Константин Филиппов.
Московский государственный музыкальный театр фольклора "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной ведет свою деятельность с 2000 года. Как отмечается на его сайте, главное направление деятельности театра – знакомство широкой публики с традиционной культурой народов многонациональной России.