Представитель Бабкиной не стал комментировать сообщения об отмывании денег

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Пресс-атташе народной артистки Надежды Бабкиной не стал комментировать утверждения российского отделения Transparency International о якобы наличии у нее конфликта интересов из-за того, что она является депутатом Мосгордумы.

Transparency International опубликовало доклад, в котором говорится, что в качестве депутата Бабкина контролирует деятельность департамента культуры Москвы, который при этом является учредителем "Русской песни". "Когда Бабкина заключает договор с собственным театром на выступления на сцене собственного театра, учредитель должен согласовать такую сделку", — отмечает организация, считая, что таким образом возникает "круговой конфликт интересов".

"Не комментируем", — сказал РИА Новости пресс-атташе Бабкиной и театра "Русская песня" Константин Филиппов.

Московский государственный музыкальный театр фольклора "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной ведет свою деятельность с 2000 года. Как отмечается на его сайте, главное направление деятельности театра – знакомство широкой публики с традиционной культурой народов многонациональной России.