Ближайшие к Украине регионы России готовы к вспышке кори

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В 2018 году на Украине зарегистрировано почти 27 тысяч случаев заболевания корью, ближайшие к стране регионы России находятся в режиме повышенной готовности к реагированию на инфекционные угрозы, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"Это соседнее государство. Государство, с которым маятниковая миграция у нас очень высокая, поэтому ближайшие регионы (России — ред.) уже готовы и работают в этом режиме не первый год — повышенной готовности к реагированию на инфекционные и неинфекционные угрозы с этой стороны", — сказала Попова.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.