Ближайшие к Украине регионы России готовы к вспышке кори

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В 2018 году на Украине зарегистрировано почти 27 тысяч случаев заболевания корью, ближайшие к стране регионы России находятся в режиме повышенной готовности к реагированию на инфекционные угрозы, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава ведомства рассказала на всероссийской видеоконференции по вопросам диагностики и профилактики кори, что только с начала 2018 года на Украине зарегистрировано почти 27 тысяч случаев заболевания корью. По ее словам, показатель очень высокий — 605,6 на 1 миллион жителей. Также она отметила, что в 2017 году на Украине было пять летальных случаев заболевания корью и восемь случаев в 2018 году.

"Это соседнее государство. Государство, с которым маятниковая миграция у нас очень высокая, поэтому ближайшие регионы (России — ред.) уже готовы и работают в этом режиме не первый год — повышенной готовности к реагированию на инфекционные и неинфекционные угрозы с этой стороны", — сказала Попова.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.