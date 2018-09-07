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Общество

Роскачество оценило безопасность продаваемых в магазинах креветок

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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКреветки. Архивное фотоКреветки. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Проверка Роскачества показала, что практически все продаваемые в России креветки – безопасные и вкусные, а основная проблема, выявленная в ходе исследования, касалась их размеров, массы нетто, а также количества "ледяной оболочки", говорится в сообщении организации.

Тигровые креветки на гриле. Архивное фото
© Fotolia / Maksim Kostenko
Роскачество рассказало, как правильно выбирать креветки

Специалисты Роскачества в ходе проверки выясняли, насколько деликатес безопасен, вкусен, какую долю от веса креветок занимает лед и есть ли прямая связь между ценой продукта и его качеством. Уточняется, что для участия в исследовании были закуплены варено-мороженные очищенные и неразделанные креветки 25 популярных у россиян торговых марок.

Места производства исследованной готовой продукции, в большинстве своем, это Россия — Московская, Калужская и Калининградская области, Москва, Санкт-Петербург, — и в двух случаях Китай. Эксперты Роскачества исследовали два вида наиболее доступных потребителям креветок: северную и ваннамей.

"Исследование показало, что качество мяса креветок на высоте – в большинстве своем креветки обладают правильным характерным вкусом. В то же время мы видим отклонения при указании количества креветок в упаковке и массы нетто. Это, конечно, не вопросы безопасности и качества самой креветки, но важные для потребителя характеристики товара", — приводятся в сообщении слова замруководителя Роскачества Марии Сапунцовой.

Антибиотиков нет

"Эксперты опровергли распространенный потребительский миф о присутствии антибиотиков в креветках, выращенных в условиях аквакультуры. Ни в одном случае антибиотики выявлены не были. В ходе исследования в нескольких брендах было обнаружено превышение допустимых норм микроорганизмов (КМАФАнМ) – это указывает на начальную микробиологическую порчу продукта", — отмечает организация.

Лаборатория по контролю за качеством производства соков. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Роскачество рассказало, на что обращать внимание при покупке сока

По словам экспертов, проблема кроется не обязательно в самих креветках — это могут быть нарушения в условиях транспортировки и хранения продукции. Кроме того, специалисты проверили животных на мышьяк: дикие креветки – донные обитатели морей и океанов, поэтому в их организме априори возможно присутствие этого химического элемента.

Несоответствия по данному показателю были выявлены в креветках из одной торговой сети, продающихся "на развес": содержание мышьяка в них превышает нормы. Однако, по данным ученых, это не опасно для человека. Тем не менее, по данным Роскачества, сразу после получения результатов исследований торговая сеть изъяла продукцию из продажи и направила претензию поставщику.

Измерение глазури

Еще одним этапом исследования стало измерение количества глазури – защитного слоя льда на креветках, который помогает сохранить товарный вид и свежесть этого продукта в процессе транспортировки и хранения.

Шашлык. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Роскачество рассказало, можно ли покупать шашлык в магазинах

В России были введены ограничения на содержание глазури в креветках: ее массовая доля для очищенных креветок не должна превышать 7%, а для неразделанных – 14% от общего веса. Однако для производителей был установлен переходный период для исполнения этого нового требования законодательства: они должны привести свою продукцию в соответствие по содержанию глазури до 1 сентября 2019 года, пояснили представители организации.

Уточняется, что новому критерию соответствовала продукция 13 торговых марок. При этом в продукции 12 торговых марок слой льда превышал нормы нового техрегламента.

Размер и вкус

Специалисты Роскачества также оценили размеры креветок и сравнили этот показатель с указанным на упаковке. Согласно ГОСТу, креветки подразделяются на четыре размерные группы: крупные, средние, мелкие и особо мелкие. Правдивую информацию дали производители 12 торговых марок, а в шести случаях за счет увеличения массовой доли глазури увеличивался размер креветки.

Производственная линия по упаковке молока на молочном заводе в Самаре. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Роскачество рассказало, как выбрать хорошее молоко

Также специальная комиссия провела проверку на вкус и цвет. Результаты испытаний оказались положительными: консистенция мяса у 20 из 25 брендов креветок оказалось сочной и плотной, а вкус и запах – приятными и свойственными креветкам. И лишь продукция пяти торговых марок оставила желать лучшего. Так, у двух из них оказались неприятными вкус и запах. По мнению экспертов Роскачества, продукт может приобретать неприятный вкус и запах в результате многократного замораживания.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".

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