Москвичам пообещали аномальное тепло в пятницу

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Аномально теплая погода ожидается в столичном регионе 7 сентября, столбики термометров в Москве поднимутся до плюс 25 градусов, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос" в пятницу.

"Сегодня мы ожидаем переменную облачность в столице и Подмосковье, без осадков. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 23-25 градусов, в Подмосковье плюс 21-26", — сказал собеседник агентства.

Такая температура, по словам синоптика, на 5-6 градусов превышает норму, погода является аномально теплой.

Ветер ожидается восточного направления со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет стабильным и составит 752 миллиметра ртутного столба.