В Хабаровске предложили построить центр протонно-лучевой терапии

ХАБАРОВСК, 7 сен — РИА Новости. Группа компаний "Регион" совместно с АО "Русатом Хэлскеа" (входит в госкорпорацию "Росатом" в области радиационных технологий в медицине) предложила Хабаровскому краю заключить концессионное соглашения о создании в Хабаровске центра протонно-лучевой терапии, сообщил журналистам в пятницу губернатор края Вячеслав Шпорт.

По данным краевого правительства, объем инвестиций по предварительной оценке составит более 4,5 миллиарда рублей. Новый объект войдет в состав краевого центра онкологии.

"Мы приняли заявку от дочки Росатома — компании "Русатом Хэлскеа", зарегистрировали ее, и сегодня приступили к рассмотрению условий выполнения такого концессионного соглашения. У нас в Хабаровске есть центр, который делает диагностику злокачественных опухолей на уровне клетки, нам не хватает крайнего звена, которое бы эту клетку лечило. "Протонник" и выполняет эту задачу", — сказал Шпорт.

Он подчеркнул, что с появлением протонного центра в Хабаровске завершится строительство цикла учреждений для создания центра ядерной медицины на Дальнем Востоке.

Как отметил губернатор, центр сможет принять до 800 пациентов в год со всего Дальнего Востока. Преимущество протонной терапии заключается в том, что она позволяет воздействовать только на патологические клетки, повторяя конуры опухоли. При этом здоровые клетки практически не затрагиваются. Кроме того, протонная лучевая терапия является безальтернативным методом лечения опухолей у детей.