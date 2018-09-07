Лавров продемонстрировал свой любимый мем про "отравителей Скрипалей"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров показал корреспонденту РЕН ТВ свой любимый мем про "отравителей Скрипалей".

Министр посчитал самой смешной фотографию Тимура Батрудинова и Гарика Харламова, под которой подписаны имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Это привело к крупному международному скандалу. В Лондоне заявили, что к произошедшему причастна Россия, Москва подобные обвинения категорически отрицает.

Россия неоднократно призывала провести совместное расследование инцидента, но Лондон проигнорировал эту инициативу и в доступе к Скрипалям отказал. Также МИД уличил во лжи Терезу Мэй, утверждавшую, что яд изготовили в России —в лаборатории Портон-Даун позже это опровергли.

В начале сентября Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", заявив, что ими являются два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что названные имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Великобританию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.