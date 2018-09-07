Лавров продемонстрировал свой любимый мем про "отравителей Скрипалей"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров показал корреспонденту РЕН ТВ свой любимый мем про "отравителей Скрипалей".
Министр посчитал самой смешной фотографию Тимура Батрудинова и Гарика Харламова, под которой подписаны имена Александра Петрова и Руслана Боширова.
эти? pic.twitter.com/UHIdSWtkur— Сергей С.В (@sokolovs3461) 5 сентября 2018 г.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Это привело к крупному международному скандалу. В Лондоне заявили, что к произошедшему причастна Россия, Москва подобные обвинения категорически отрицает.
В начале сентября Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", заявив, что ими являются два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что названные имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Великобританию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.