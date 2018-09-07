Актер Панин назвал россиян "скудоумными" и пообещал покинуть страну

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российский актер Алексей Панин назвал россиян "скудоумными" и объявил о планах покинуть страну. Об этом артист заявил в комментариях к фото в своем Instagram.

Пользователи соцсети негативно восприняли подпись к фотографии с церемонии прощания с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном.

"Для меня Инстаграм, в отличие от вас, это не лайки, не хайп и не пиар! Это просто отображение моей жизни! Отображение моих эмоций и чувств в данную секунду! Но боюсь что с вашим скудоумием, вам этого не понять. Всем добра!" — написал актер.

Пользователь komarovaolga9963 в ответ на высказывание артиста предложила ему уехать из России.

"Алексей, Вы говорите, что в России люди умственно ограничены, а что же Вы не уедете в другую страну? Да потому, что Вы прекрасно понимаете, что там Вас закроют пожизненно — либо в тюрьму, либо в психушку", — возмутилась она.

"Я как раз скоро уезжаю. В Россию я буду приезжать только за деньгами", — ответил Панин.

Алексей Панин, наиболее известный по фильму "Жмурки", знаменит своими скандальными выходками и хулиганскими действиями. Широкий общественный резонанс вызвали несколько размещенных в Интернете видеозаписей, в том числе эротического содержания. Артист неоднократно попадал в полицию, а в марте 2018 года суд в Москве лишил его водительских прав за вождение в нетрезвом виде, а также запретил покидать территорию России из-за задолженностей по алиментам.